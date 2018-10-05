Месси снова стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" Лионель Андрес Месси во второй раз подряд стал самым лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Об этом стало известно по материалам iSport.ua.
Сообщается, что конкурентами аргентинского футболиста были Пауло Дибала ("Ювентус"), которые оформили хет-три в ворота Янг Бой, а также Неймар (ПСЖ) и Эдин Джеко ("Рома"). Однако, несмотря на это, Месси в очередной раз занял почетное место.
Представители УЕФА отмечают, что каталонский профессиональный футбольный клуб "Барселона" на этой неделе на выезде обыграла лондонский Тоттенхэм (4:2). Что касается Месси, то он записал на свой счет два мяча и еще дважды угодил в штангу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Испании во время провождени футбольного матча, произошел несчастный случай. Как сообщают местные СМИ, во время игры на поле свалилась трибуна с болельщиками.