Месси снова стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Сообщается, что конкурентами аргентинского футболиста были Пауло Дибала ("Ювентус"), которые оформили хет-три в ворота Янг Бой, а также Неймар (ПСЖ) и Эдин Джеко ("Рома"). Однако, несмотря на это, Месси в очередной раз занял почетное место.

Представители УЕФА отмечают, что каталонский профессиональный футбольный клуб "Барселона" на этой неделе на выезде обыграла лондонский Тоттенхэм (4:2). Что касается Месси, то он записал на свой счет два мяча и еще дважды угодил в штангу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Испании во время провождени футбольного матча, произошел несчастный случай. Как сообщают местные СМИ, во время игры на поле свалилась трибуна с болельщиками.