Украина - Чехия: стал известен состав матча Лиги Наций

Украина заняла 8-е место в медальном зачете ЧЕ по летним видам спорта Сборная Украины заняла восьмое место в медальном зачете на первом чемпионате Европы по летним видам спорта. Также в составе украинской команды есть 13 серебряных и пять бронзовых наград.

В Чехии ввод советских войск назвали вторжением Парламент страны дал определение вводу в Чехословакию войск СССР и еще четырех социалистических стран.