Украина - Чехия: стал известен состав матча Лиги Наций

Наставник сборной Чехии Ярослав Шилгавы назвал игроков, которые будут усиленно тренироваться к матчам Лиги наций против сборной Словакии и сборной Украины.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Чехии.
Томаш Вацлик («Севилья», Испания), Томаш Коубек («Ренн», Франция), Иржи Павленка («Вердер», Германия);
Теодор Гебре Селассие («Вердер», Германия), Павел Кадержабек («Хоффенхайм», Германия), Филип Новак («Трабзонспор», Турция), Якуб Брабец («Ризеспор», Турция), Ондржей Челюстка («Антальяспор», Турция), Лукаш Гейда («Виктория»,Чехия), Радим Ржезник («Виктория», Чехия);
Антонин Барак («Удинезе», Италия), Боржек Дочкал («Филадельфия», США), Йозеф Гюшбауэр («Славия», Чехия), Якуб Янкто («Сампдория», Италия), Давид Павелка («Касымпаша», Турция), Томаш Соучек («Славия», Чехия), Яромир Змргал («Славия», Чехия), Йозеф Шурал («Спарта», Чехия), Матей Выдра («Барнли», Англия);
Михаэль Крменчик («Виктория», Чехия), Патрик Шик («Рома», Италия).
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины в четверг, 6 сентября, на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА. Матч завершился со счетом 2:1.