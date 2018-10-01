Александр Усик назвал Крым "землей Господней"

Боксер очень сожалеет о сложившихся событиях между двумя государствами - Россией и Украиной. Усик является уроженцем острова, с Крымом связаны первые его боксерские победы и успехи. Кроме того, в Крыму у Саши много родственников и близких, которых он часто навещает даже сегодня.

"Это катастрофа ... Конечно, у меня есть мои внутренние переживания ... У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб ... Конечно, я не прекращаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки", - отметил Усик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик признался, что очень сильно нервничал из-за поединка в Москве. По мнению боксера, украинцы не простили бы его поражение с Муратом Гассиевым.