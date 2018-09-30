06:00 30.09.2018 | Спорт | Новости
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Финты Ярмоленка принесли долгожданную победу "Вэст Хэма" над "МЮ"

Украинкий хавбэк Андрей Ярмоленко помог ФК "Вэст Хэм" обыграть "Манчестер Юнайтед" .Об этом говорится на официальном сайте клуба. 

Финты Ярмоленка принесли долгожданную победу

В первом тайме коллеги Ярмоленка уже с 6-ой минут повели в поединке благодаря прострелу Андерсона. На 15-ой минуте спарринга на поле вышел Ярмоленко, который в последующие 5-ть минут подключался к каждой атаке в штрафной площадке соперника, что и обернулось голос с пасса Де Хеа, который также добавил еще один гол в актив "Вэст Хэма" на последних секундах тайма.

Во второй половине матча "молотобойцы" смогли вернуться в игру, но одержать победу так и не смогли. Решфорду на 71-й минуте удалось забить гол, пройдя по флангу защиту соперника. Однако, уже на 74-й Арнаутович забил третий гол в ворота "МЮ" довершив уверенную победу клуба.

Сейчас "МЮ" занимают лишь 12-ое место в турнирной таблице.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не сможет сыграть в матче за "Вест Хэм Юнайтед" с "Майнцем" из-за повреждений мыщц бедра. 


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