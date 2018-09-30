Финты Ярмоленка принесли долгожданную победу "Вэст Хэма" над "МЮ"

В первом тайме коллеги Ярмоленка уже с 6-ой минут повели в поединке благодаря прострелу Андерсона. На 15-ой минуте спарринга на поле вышел Ярмоленко, который в последующие 5-ть минут подключался к каждой атаке в штрафной площадке соперника, что и обернулось голос с пасса Де Хеа, который также добавил еще один гол в актив "Вэст Хэма" на последних секундах тайма.

Во второй половине матча "молотобойцы" смогли вернуться в игру, но одержать победу так и не смогли. Решфорду на 71-й минуте удалось забить гол, пройдя по флангу защиту соперника. Однако, уже на 74-й Арнаутович забил третий гол в ворота "МЮ" довершив уверенную победу клуба.

Сейчас "МЮ" занимают лишь 12-ое место в турнирной таблице.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не сможет сыграть в матче за "Вест Хэм Юнайтед" с "Майнцем" из-за повреждений мыщц бедра.