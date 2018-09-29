17:24 29.09.2018 | Спорт | Новости
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Der Spiegel обвинил Криштиану Роналду в сексуальных домогательствах

Адвокат футболиста Криштиану Роналду заявил, что португальский форвард намерен подать в суд на немецкие издания, которые опубликовали информациб об изнасиловании американки Кэтрин Майорга.

Der Spiegel обвинил Криштиану Роналду в сексуальных домогательствах

Об этом передает Reuters.

Дело касается событий 2017 года, когда Роналду, якобы, заплатил 375 тыс долларов, чтобы американка умолчала о "неприятном инциденте". Сам футболист категорически отказался комментировать подобную информацию заявив, что его адвокаты будут разбираться с "псевдожурналистами" в суде.

Так, адвокат Роналду Кристиан Щерц считает, что статья была "недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни, поэтому он будет добиваться компенсации для своего клиента". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Криштиану Роналду принял решение пропустить ближайшие матчи сборной Португалии, чтобы сосредоточиться на выступлениях за "Ювентус".


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