Der Spiegel обвинил Криштиану Роналду в сексуальных домогательствах

Адвокат футболиста Криштиану Роналду заявил, что португальский форвард намерен подать в суд на немецкие издания, которые опубликовали информациб об изнасиловании американки Кэтрин Майорга.
Об этом передает Reuters.
Дело касается событий 2017 года, когда Роналду, якобы, заплатил 375 тыс долларов, чтобы американка умолчала о "неприятном инциденте". Сам футболист категорически отказался комментировать подобную информацию заявив, что его адвокаты будут разбираться с "псевдожурналистами" в суде.
Так, адвокат Роналду Кристиан Щерц считает, что статья была "недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни, поэтому он будет добиваться компенсации для своего клиента".
Как сообщалось в "УРА-Информ", Криштиану Роналду принял решение пропустить ближайшие матчи сборной Португалии, чтобы сосредоточиться на выступлениях за "Ювентус".