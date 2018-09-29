10:51 29.09.2018 | Спорт | Новости
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Берлускони стал новым лицом итальянского ФК "Монца"

Экс-премьер-министр Италии, многолетний президент "Милана" Сильвио Берлускони стал владельцем еще одного итальянского клуба. Об этом передает ВВС.

Берлускони стал новым лицом итальянского ФК

Финансовая компания "Fininvest", принадлежащей Берлускони, выкупила ФК "Монца". Сильвио уже выступил на презентации нового директорского состава клуба, в который войдут Никола Коломбо, сохранивший свой пост президента, а также Паоло Берлускони, Адриано Галлиани, Роберто Маццеи и Даниил Пеллегрино.

Берлускони пообещал, что в скором времени совет определиться с предыдущим тренерским составом и проведет некоторые ротационные перестановки. Клуб также закупит новую форму, проведет ребрендинг эмблемы и обзаведется новым стадионом для тренировок.

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