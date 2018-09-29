Берлускони стал новым лицом итальянского ФК "Монца"

Финансовая компания "Fininvest", принадлежащей Берлускони, выкупила ФК "Монца". Сильвио уже выступил на презентации нового директорского состава клуба, в который войдут Никола Коломбо, сохранивший свой пост президента, а также Паоло Берлускони, Адриано Галлиани, Роберто Маццеи и Даниил Пеллегрино.

Берлускони пообещал, что в скором времени совет определиться с предыдущим тренерским составом и проведет некоторые ротационные перестановки. Клуб также закупит новую форму, проведет ребрендинг эмблемы и обзаведется новым стадионом для тренировок.

Как сообщалось в "УРА-Информ",туринский Ювентус начал поиски перспективного форварда, который может заменить 32-летнего Марио Манджунича.