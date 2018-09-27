16:38 27.09.2018 | Спорт | Новости
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Видеоповторы начнут применять в Лиге чемпионов с сезона 2019/20 - УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА принял окончательное решение ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов с сезона 2019/20. Такое нововведение появится в поединках главного европейского клубного турнира Лиги чемпионов начиная со следующего сезона.

Видеоповторы начнут применять в Лиге чемпионов с сезона 2019/20 - УЕФА

Об этом сообщается на сайте организации.

По предварительной информации, видеоповторы будут использоваться в матче за Суперкубок УЕФА в 2019 году, в финальной стадии чемпионата Европы – 2020, в розыгрыше Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также в решающих матчах Лиги наций в 2021 году.

Как отметил президент УЕФА Александер Чеферин, введения подобной системы в августе 2019 года позволит арбитрам наладить ее работу. В частности, гарантировать эффективную и успешную реализацию системы VAR в Лиге чемпионов - ведущем клубном турнире планеты.

Примечаетельно, что система видеопомощи арбитрам вероятно появиться и в чемпионате Украины. По словам президента Федерации футбола Украины Андреа Павелко, на чемпионата с марта месяца уже можно будет применить систему VAR.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА. Матч завершился со счетом 2:1. 


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