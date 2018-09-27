Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу

На этой стадии прекратили борьбу сразу два клуба украинской Премьер-лиги. Но, если Александрия вылетела от одесского Черноморца, который также представляет УПЛ, то Арсенал-Киев уступил клубу из Второй лиги - Черкащине-Академии. К тому же, киевский клуб до 82-й минуты вел в счете 2:0, но пропустил быстрые два мяча, после чего в овертайме пропустил еще раз - 2:3.

Довольно неожиданно второлиговый Калуш благодаря голу в овертайме выбил Металлист-1925. Кроме Черкащины-Академии и Калуша в 1/8 финала Кубка Украины пробились еще два представителя Второй лиги: Минай дома победил Николаев со счетом 3:1, а Горняк из Кривого Рога на выезде был сильнее винницкой Нивы - 0:1.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Швеции, после прохода своей сборной в основную сетку Мундиаля, заявило об отказе бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018. На пресс-конференции после заседания правительства министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем заявил, что шведский кабмин счел важным поддержать своих футболистов в России.