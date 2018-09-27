19:51 27.09.2018 | Спорт | Новости
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Евро 2024 пройдет в Германии - УЕФА

Представители Исполнительныого комитета Союза европейских футбольных ассоциаций избрали Германию страной, которая будет принимать чемпионат Европы по футболу в 2024 году. 

Евро 2024 пройдет в Германии - УЕФА

Об этом было объявлено на презентации в Ньоне, 27 сентября.

Сообщается, что соревновались за проведение финальной части турнира немцы и турки. Однако в борьбе одержала заявку Германия.

Для заявки на проведение Евро-2024 были выбраны стадионы в 10 городах, а именно в Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Гельзенкирхене, Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне.

Кстати, в турнире примут участие 24 команды. При этом, конкретные даты проведения матчей станут известны позже.

В настоящее время право на чемпионом Европы имеет команда Португалии, которая стала победителем Евро-2016 на полях Франции. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Исполнительный комитет УЕФА принял окончательное решение ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов с сезона 2019/20. Такое нововведение появится в поединках главного европейского клубного турнира Лиги чемпионов начиная со следующего сезона.


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