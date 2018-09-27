Евро 2024 пройдет в Германии - УЕФА

Об этом было объявлено на презентации в Ньоне, 27 сентября.

Сообщается, что соревновались за проведение финальной части турнира немцы и турки. Однако в борьбе одержала заявку Германия.



Для заявки на проведение Евро-2024 были выбраны стадионы в 10 городах, а именно в Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Гельзенкирхене, Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне.

Кстати, в турнире примут участие 24 команды. При этом, конкретные даты проведения матчей станут известны позже.

В настоящее время право на чемпионом Европы имеет команда Португалии, которая стала победителем Евро-2016 на полях Франции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Исполнительный комитет УЕФА принял окончательное решение ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов с сезона 2019/20. Такое нововведение появится в поединках главного европейского клубного турнира Лиги чемпионов начиная со следующего сезона.