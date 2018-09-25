Украинская теннисистка завоевала серебро на Чемпионате Европы

Об этом стало известно из Sapronov-tennis.org.

В финале девушка проиграла представительнице Польши на Чемпионате. Счет —2:4.

Ли Цянь, спортсменка из сборной Польши китайского происхождения, досталось четыре последних сета игры. Которые и подарили ей абсолютную победу, а Песоцкий — поражение.

Ранее Маргарите еще дважды доставались медали одиночного розряда на континентальных соревнованиях. В 2009 девушка выиграла серебро на соревнованиях в Штутгарте, Германия. А в 2011 в польском Гданьске — бронзовую медаль.

Стои добавить, что чемпионат проходил в Барселоне с 18 по 23 сентября 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в американском городе Цинциннати с призовым фондом 2,875 млн. долларов.