Месси и Роналду пропустят церемонию награждения лучшего игрока ФИФА

Церемонию награждения FIFA не почтят своим присутсвием легенды футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси, которая состоится сегодня, 24 сентября, в Лондоне. Об этом сообщает Marca.
Роналду будет отсутствовать с связи с исполнением футбольного “долга”, ведь его команда “Ювентус” как раз в среду играет матч в рамках чемпионата Италии.
Месси же сообщил, что будет отсутсвовать в связи с семейными обстоятельствами, детали которых неизвестны.
На награду лучшему игроку претендуют трое игроков: Лука Модрич (Реал), Мохаммед Салах (Ливерпуль) и Криштиану Роналду (Реал / Ювентус).
Кроме лучшего игрока будут названы символическая сборная, лучший тренер, лучший вратарь, лучший футболистка и женщина-тренер, обладатель премии Пушкаша за лучший гол года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ФИФА запретила открывать в оккупированном Крыму официальные фан-зоны чемпионата мира-2018 по футболу, который проведут в России.