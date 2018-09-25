12:51 25.09.2018 | Спорт | Новости
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Месси и Роналду пропустят церемонию награждения лучшего игрока ФИФА

Церемонию награждения FIFA не почтят своим присутсвием легенды футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси, которая состоится сегодня, 24 сентября, в Лондоне. Об этом сообщает Marca.

Месси и Роналду пропустят церемонию награждения лучшего игрока ФИФА

Роналду  будет отсутствовать с связи с исполнением футбольного “долга”, ведь его команда “Ювентус” как раз в среду играет матч в рамках чемпионата Италии.

Месси же сообщил, что будет отсутсвовать в связи с семейными обстоятельствами, детали которых неизвестны.

На награду лучшему игроку претендуют трое игроков: Лука Модрич (Реал), Мохаммед Салах (Ливерпуль) и Криштиану Роналду (Реал / Ювентус).

Кроме лучшего игрока будут названы символическая сборная, лучший тренер, лучший вратарь, лучший футболистка и женщина-тренер, обладатель премии Пушкаша за лучший гол года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"ФИФА запретила открывать в оккупированном Крыму официальные фан-зоны чемпионата мира-2018 по футболу, который проведут в России.


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