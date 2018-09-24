Усик и Беллью продемонстрировали свои силы накануне боя в Манчестере - ВИДЕО

Поединок двух тяжей состоится 10 ноября в Манчестере. На этот раз перед Сашей предстанет опытный боец, в активе которого 30 побед, половина из которых нокаутом. В карьере Беллью было всего два поражения и возможная победа над Усиком может принести ему первое очко в начале 4-го десятке победного стрика.

Напомним, что Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после победы над Муратом Гассиевым в конце июля. Вскоре после того боя украинец и начал переговоры о бое против Тони Беллью. Последний раз украинец боксировал с россиянином Муратом Гассиевым, одержав над ним уверенную победу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик вызвал на бой британца Энтони Джошуа.