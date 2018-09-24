ФК "Ворскла" сумел дать отпор гостям из луганской "Зари"

В первом тайме на 16-ой минуте Шарпар головой сбросил под удар Ребенку, но с ударом успешно справился Махарадзе. До конца тайма Кулач, Коломоец и Артур постоянно создавали моменты у ворот соперника, но первая половина поединка так и завершилась ничейным счетом.

Во втором тайме цифры на табло сменились с удара Кулача на Ребенка, который поразил ворота вратаря - 1:0. Гости быстро отыгрались, через 5 минут Караваев после подачи со штрафного головой почти в упор расстрелял ворота Шуста.

Результат матча решался на последних минутах. Угловой с подачи Приймы нашел "союзника" в виде игрока соперника, который рикошетом забил в свои ворота.

Как сообщалось в "УРА-Информ", полтавская " Ворскла" не смогла одолеть лондонский "Арсенал" в стартовом матче Лиги Европы.