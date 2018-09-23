15:43 23.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100204175:roman

Усик бросил вызов Энтони Джошуа: детали и подробности грядущего поединка

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик вызвал на бой британца Энтони Джошуа. Об этом передает iFL TV.

Усик бросил вызов Энтони Джошуа: детали и подробности грядущего поединка

Украинский боксер присутствовал на арене "Уэмбли" и наблюдал за боем. По окончанию поединка Усика поймали журналисты, которые поинтересовались - будет ли непобедимый украинец сражаться с Джошуа.

"Конечно, интересует. Я буду боксировать с ним!", - сказал Усик.

Менеджера боксеров договорились провести совместную пресс-конференцию с участием боксеров, а сам бой, вероятно, пройдет в Манчестере 10 ноября.

Как сообщалось в "УРА-Информ", чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, британец Энтони Джошуа без труда расправился с российским боксером Александром Поветкиным.  


Поделиться
Читайте также:
 
Эксклюзив: "Открытые данные принесли экономике Украины более 700 млрд. долл.", — Е.Онилиогву Украина на половину состоит из пенсионеров и детей - ФОТО Гуттериш призвал почтить минутой молчания погибших в ходе вчерашнего теракта в Иране - ВИДЕО В Киеве Opel на полном ходу протаранил полицейских - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив