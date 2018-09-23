Усик бросил вызов Энтони Джошуа: детали и подробности грядущего поединка

Украинский боксер присутствовал на арене "Уэмбли" и наблюдал за боем. По окончанию поединка Усика поймали журналисты, которые поинтересовались - будет ли непобедимый украинец сражаться с Джошуа.

"Конечно, интересует. Я буду боксировать с ним!", - сказал Усик.

Менеджера боксеров договорились провести совместную пресс-конференцию с участием боксеров, а сам бой, вероятно, пройдет в Манчестере 10 ноября.

Как сообщалось в "УРА-Информ", чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, британец Энтони Джошуа без труда расправился с российским боксером Александром Поветкиным.