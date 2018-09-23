17:46 23.09.2018 | Спорт | Новости
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"Ливерпуль" продолжают громить соперников в Английской Премьер-лиге

ФК "Ливерпуль" без труда расправился с соперниками по АПЛ ФК "Саутгемптон". Об этом говорится на официальном сайте турнира.

В первом тайме встреча вратаря соперников с Шакире закончилась успешным голом для "мерсисайдцев". Затем на 21 минуте с углового от Александр-Арнольда счет удвоился, остальные 20-ть минут спарринга прошли без особых происшествий.

Во втором тайме Салах довершил разгром соперника, пройдя защиту хозяев по флангу и пробив четко под перекладину - 3:0.

Таким образом, после завершения поединка "Ливерпуль" продолжает сохранять за собой уверенное первенство в чемпионате

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в британской прессе появилась информация о том, что в конце прошлого года владельцы Ливерпуля получили сумасшедшее предложение по продаже клуба.


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