В первом тайме встреча вратаря соперников с Шакире закончилась успешным голом для "мерсисайдцев". Затем на 21 минуте с углового от Александр-Арнольда счет удвоился, остальные 20-ть минут спарринга прошли без особых происшествий.

Во втором тайме Салах довершил разгром соперника, пройдя защиту хозяев по флангу и пробив четко под перекладину - 3:0.

Таким образом, после завершения поединка "Ливерпуль" продолжает сохранять за собой уверенное первенство в чемпионате

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в британской прессе появилась информация о том, что в конце прошлого года владельцы Ливерпуля получили сумасшедшее предложение по продаже клуба.