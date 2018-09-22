Украинка Белодед стала чемпионкой мира дзюдо

Украинка завоевала свое второе золото в возрасте 17 лет 11 месяцев и стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо. Стоит отметить, что за всю истории дзюдо удавалось выигрывать золото до 18 лет. Ранее рекорд принадлежал японцу Тамура Рёку, который стал ее обладателем в далеком 1993 году.

В заключительном поединке Белодед схлестнулась с японкой Тонако Фуну. Белодед понадобилось менее двух минут, чтобы досрочно победить японку. До победного золота, украинка также завоевывала медали на чемпионатах Европы и Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад на турнире серии Гран-при в Тбилиси украинские спортсмены завоевали бронзовую награду в категории до 81 килограмм по дзюдо.