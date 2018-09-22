10:48 22.09.2018 | Спорт | Новости
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Месси признан лучшим игроком недели по версии ЛЧ

Звание лучшего футболиста первой недели группового турнира Лиги чемпионов досталась аргентинскому форварду Леонелю Месси. Об этом говорится на официальном сайте соревнований. 

Месси признан лучшим игроком недели по версии ЛЧ

Так, по итогам зрительского и пользовательского голосования Лео получил престижную награду. Аргентинскому "маэстро" на пути к победе удалось обойти трех конкурентов, в число которых попал Джеймс Милнер из "Ливерпуля", Погба с "Манчестер Юнайтед" и Фекир из "Лиона".

Свои баллы он набрал благодаря "тройки" голов в ворота нидерландского "ПСВ", еще один гол он забил в промежуточном матче. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", брат звездного футболиста каталонской "Барселоны" Лионеля Месси может ненадолго оказаться за решеткой.


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