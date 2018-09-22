Месси признан лучшим игроком недели по версии ЛЧ

Так, по итогам зрительского и пользовательского голосования Лео получил престижную награду. Аргентинскому "маэстро" на пути к победе удалось обойти трех конкурентов, в число которых попал Джеймс Милнер из "Ливерпуля", Погба с "Манчестер Юнайтед" и Фекир из "Лиона".

Свои баллы он набрал благодаря "тройки" голов в ворота нидерландского "ПСВ", еще один гол он забил в промежуточном матче.

Как сообщалось в "УРА-Информ", брат звездного футболиста каталонской "Барселоны" Лионеля Месси может ненадолго оказаться за решеткой.