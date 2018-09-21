09:55 21.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская "Ворскла" на прошла "пробы" в противостоянии с английским "Арсеналом"

Пполтавская "Ворскла" не смогла одолеть лондонский "Арсенал" в стартовом матче Лиги Европы. Об этом говорится на официальном сайте украинского клуба. 

Украинская

В первом тайме, счет открывали хозяева поля, уже на 32-ой минуте Ивоби отдал пас на Обамеянга, который успешно с навеса реализовал мяч. Быстрый переход с центра поля в атаку на 48 минуте привел к еще забитому забитому мячу в авторстве Данни. 

Во втором тайме украинская команда продемонстрировала игровое мастерство и отыграла два мяча. Ответный гол удался капитану "Ворсклы" Чеснакову, а второй мяч принадлежит полузащитнику Шарпару, который пробил с границы штрафной зоны под перекладину ворот вратаря соперника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полтавская Ворскла усилилась футболистами бразильских Интернасьоналя и Гремио. 


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