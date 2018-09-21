Украинская "Ворскла" на прошла "пробы" в противостоянии с английским "Арсеналом"

В первом тайме, счет открывали хозяева поля, уже на 32-ой минуте Ивоби отдал пас на Обамеянга, который успешно с навеса реализовал мяч. Быстрый переход с центра поля в атаку на 48 минуте привел к еще забитому забитому мячу в авторстве Данни.

Во втором тайме украинская команда продемонстрировала игровое мастерство и отыграла два мяча. Ответный гол удался капитану "Ворсклы" Чеснакову, а второй мяч принадлежит полузащитнику Шарпару, который пробил с границы штрафной зоны под перекладину ворот вратаря соперника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полтавская Ворскла усилилась футболистами бразильских Интернасьоналя и Гремио.