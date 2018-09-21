22:26 21.09.2018 | Спорт | Новости
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Джошуа физически выносливее, он возьмет Поветкина измором, - Кличко

Бывший чемпион мира Владимир Кличко считает Энтони Джошуа фаворитом в предстоящем противостоянии с Александром Поветкиным. Об этом передает Boxing.ua.

Джошуа физически выносливее, он возьмет Поветкина измором, - Кличко

По его словам, россиянин явно выглядит слабее и "проще" против "эмблемного" Джошуа и его тренерской команды. Однако, не стоит списывать Поветкина со счетом, он всегда имеет привычку активизироваться под конец поединка, когда соперник уже явно теряет силы, всегда нужно быть на чеку.

"В поединке преимущество отдам британцу, поскольку он тяжелее, больше и моложе, у него уже есть опыт проведения поединка на "Уэмбли" - со мной. То, что касается опыта, - Джошуа не уступает", - подытожил Володя.

Поединок двух бойцов состоится в ближайшее время.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бой Александра Усика против Тони Беллью состоится 10 ноября в Манчестере. 


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