В Пекине состоялся ежегодный "Императорский марафон"

Забег стартовал на площади Тяньаньмэнь. Спортсменам необходимо преодолеть препятствия 42-километрового пути, чтобы добраться до финиша в Олимпийском парке. Китайские власти очень тщательно подготовились к мероприятию. Так, каждые 50 метров вдоль дороги дежурит по меньшей мере один медик, который в случае необходимости окажет помощь спортсменам.

Также вдоль марафонского пути 2,5 км дистанции установлены специальные пункты, где бегуны могут получить воду и продовольствие.

Мировой рекорд принадлежит эфиопскому атлету Тадесе Тола, который в 2013 году преодолел путь 2 часа 7 минут 16 секунд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские военные примут участие в марафоне американских "морских котиков".