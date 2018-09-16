11:30 16.09.2018 | Спорт | Новости
100203732:roman

В Пекине состоялся ежегодный "Императорский марафон"

Более 30 тысяч профессиональных атлетов сегодня, 16 сентября, схлестнулись в традиционном забеге в Пекине вокруг "запретного" императоского дворца. Об этом передает ТАСС

В Пекине состоялся ежегодный

Забег стартовал на площади Тяньаньмэнь. Спортсменам необходимо преодолеть препятствия 42-километрового пути, чтобы добраться до финиша в Олимпийском парке. Китайские власти очень тщательно подготовились к мероприятию. Так, каждые 50 метров вдоль дороги дежурит по меньшей мере один медик, который в случае необходимости окажет помощь спортсменам.

Также вдоль марафонского пути 2,5 км дистанции установлены специальные пункты, где бегуны могут получить воду и продовольствие.

Мировой рекорд принадлежит эфиопскому атлету Тадесе Тола, который в 2013 году преодолел путь 2 часа 7 минут 16 секунд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские военные примут участие в марафоне американских "морских котиков". 


Поделиться
Читайте также:
 
В аэропорту "Киев" обслужили двухмиллионного клиента КНДР готова раз и навсегда покончить с конфликтом на Корейском полуострове В Киеве загорелся троллейбус №27 - ФОТО Сыновья Хосни Мубарака могут попасть за решетку на пожизненный срок
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив