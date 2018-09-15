22:00 15.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ярмоленко может стать лучшим вингером Европы, - Пеллегрини 

Главный тренер  лондонского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини  дал несколько комментариев по поводу вингера клуба Андрея Ярмоленко. Об этом говорится на официальном сайте клуба. 

Ярмоленко может стать лучшим вингером Европы, - Пеллегрини 

По его словам, прогресс Ярмоленко в амплуа полузащитника заметен особо сильно, у него достаточно хорошая физическая форма и показатели выносливости для этой позиции. Вероятно, для роли нападающего ему не хватает уверенности в контроле мячом, но это поправимый промах при должных и постоянных тренировках. А в основном Андрей - это хороший командный игрок.

"Я думаю, что Андрею нужно время, чтобы узнать АПЛ и высокий темп чемпионата. Он вингер и играет против фулл-беков, которые всегда подключаются к атакам. Ярмоленко улучшает свою игру", - подытожил наставник. 

Напомним, что в это воскресенье команда нашего соотечественника выйдет на поле против "Эвертона" в 5-м туре чемпионата Англии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Ярмоленко пропустил игру Вест Хэма из-за травмы. 


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