Ярмоленко может стать лучшим вингером Европы, - Пеллегрини 

По его словам, прогресс Ярмоленко в амплуа полузащитника заметен особо сильно, у него достаточно хорошая физическая форма и показатели выносливости для этой позиции. Вероятно, для роли нападающего ему не хватает уверенности в контроле мячом, но это поправимый промах при должных и постоянных тренировках. А в основном Андрей - это хороший командный игрок.

"Я думаю, что Андрею нужно время, чтобы узнать АПЛ и высокий темп чемпионата. Он вингер и играет против фулл-беков, которые всегда подключаются к атакам. Ярмоленко улучшает свою игру", - подытожил наставник.

Напомним, что в это воскресенье команда нашего соотечественника выйдет на поле против "Эвертона" в 5-м туре чемпионата Англии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ярмоленко пропустил игру Вест Хэма из-за травмы.