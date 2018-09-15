11:14 15.09.2018 | Спорт | Новости
100203692:roman

Балотелли может навсегда распрощаться с футболом из-за лишнего веса

Нападающий французской "Ниццы" и сборной Италии Марио Балотелли может быть отсранен от игр из-за большого веса. Об этом передает Football-Italia.

Балотелли может навсегда распрощаться с футболом из-за лишнего веса

Согласно опубликованной информации, вес заморского игрока на сегодняшний день составляет целых 100 кг, что почти на треть больше от положенной для футболистов нормы. 

Стоит отметить, что в первых четырех турах французской Лиги 1 Балотелли доверили лишь 76 игровых минут, остальное время он просидел на скамейке запасных, "жонглируя" мячом. 

Лишить такого игрока возможности выходить на поле - означает отказаться от колоссального опыта легионера. В свое время Балотелли выступал за "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль", пропустил почти весь подготовительный предсезонный процесс с "Ниццей", ведь вел переговоры относительно своего перехода в "Марсель". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее туринский Ювентус начал поиски перспективного форварда, который может заменить 32-летнего Марио Манджунича


Поделиться
Читайте также:
 
Сегодня мир отмечает Международный день демократии Румынские дороги оказались самыми худшими в Европе В Киеве изменен график движения нескольких троллейбусных маршрутов Украину на выходных накроет аномальная жара
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив