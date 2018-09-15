Балотелли может навсегда распрощаться с футболом из-за лишнего веса

Согласно опубликованной информации, вес заморского игрока на сегодняшний день составляет целых 100 кг, что почти на треть больше от положенной для футболистов нормы.

Стоит отметить, что в первых четырех турах французской Лиги 1 Балотелли доверили лишь 76 игровых минут, остальное время он просидел на скамейке запасных, "жонглируя" мячом.

Лишить такого игрока возможности выходить на поле - означает отказаться от колоссального опыта легионера. В свое время Балотелли выступал за "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль", пропустил почти весь подготовительный предсезонный процесс с "Ниццей", ведь вел переговоры относительно своего перехода в "Марсель".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее туринский Ювентус начал поиски перспективного форварда, который может заменить 32-летнего Марио Манджунича.