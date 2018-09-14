Украинцы завоевали две медали по пятиборью

Павел Тимощенко завоевал "бронзу" в личном первенстве, его опередили британец Джеймс Кук и Валентен Прад (Франция).

В то же время, украинская мужская сборная (Денис Павлюк, Юрий Федечко и Павел Тимощенко) по итогам соревнований также стала третьей.

В женский эстафете выступили украинские спортсменки Зинаида Батрак и Валерия Пермикина (11 место), в мужской - Дмитрий Кирпулянский и Дмитрий Балюк (7 место), в эстафете-микс - Дмитрий Кирпулянский и Зинаида Батрак (10 место).

Как сообщал "УРА-Информ", украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина определилась с новым наставником, который является абсолютным профессионалом своего дела. Теперь тренироваться шестая ракетка мира будет под руководством 62-летнего специалиста Нико Савиано.