18:56 14.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинцы завоевали две медали по пятиборью

В последний день соревнований чемпионата мира в Мехико по современному пятиборью копилка сборной Украины пополнилась медалью, сообщает Федерация современного пятиборья Украины.

Украинцы завоевали две медали по пятиборью

Павел Тимощенко завоевал "бронзу" в личном первенстве, его опередили британец Джеймс Кук и Валентен Прад (Франция).

В то же время, украинская мужская сборная (Денис Павлюк, Юрий Федечко и Павел Тимощенко) по итогам соревнований также стала третьей.

В женский эстафете выступили украинские спортсменки Зинаида Батрак и Валерия Пермикина (11 место), в мужской - Дмитрий Кирпулянский и Дмитрий Балюк (7 место), в эстафете-микс - Дмитрий Кирпулянский и Зинаида Батрак (10 место).

Как сообщал "УРА-Информ", украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина определилась с новым наставником, который является абсолютным профессионалом своего дела. Теперь тренироваться шестая ракетка мира будет под руководством 62-летнего специалиста Нико Савиано.


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