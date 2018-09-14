19:35 14.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Стало извесно когда Усик изобьет Беллью

Бой Александра Усика против Тони Беллью состоится 10 ноября в Манчестере.

Стало извесно когда Усик изобьет Беллью

Об этом в своем Facebook написал промоутер украинца Александр Красюк.

Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после победы над Муратом Гассиевым в конце июля. Вскоре после того боя украинец и начал переговоры о бое против Тони Беллью.

Известно, что встреча двух боксеров пройдет в рамках тяжелого веса, хотя Беллью ранее провел два боя в супертяжах. Туда же в будущем желает подняться и Усик.

Как сообщал "УРА-Информ", первого декабря 2018 года состоится поединок между временным чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком и полноценным обладателем титула этой организации канадцем Адонисом Стивенсоном.


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