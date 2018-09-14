Стало извесно когда Усик изобьет Беллью

Об этом в своем Facebook написал промоутер украинца Александр Красюк.

Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после победы над Муратом Гассиевым в конце июля. Вскоре после того боя украинец и начал переговоры о бое против Тони Беллью.

Известно, что встреча двух боксеров пройдет в рамках тяжелого веса, хотя Беллью ранее провел два боя в супертяжах. Туда же в будущем желает подняться и Усик.

Как сообщал "УРА-Информ", первого декабря 2018 года состоится поединок между временным чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком и полноценным обладателем титула этой организации канадцем Адонисом Стивенсоном.