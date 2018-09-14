11:58 14.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Появились подробности чемпионского боя Гвоздик – Стивенсон

Первого декабря 2018 года состоится поединок между временным чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком и полноценным обладателем титула этой организации канадцем Адонисом Стивенсоном.

Появились подробности чемпионского боя Гвоздик – Стивенсон

Об этом свидетельствуют сведения на сайте BoxRec.

Как отмечается, накануне состоялись публичные торги в отношении поединка украинского спортсмена. По итогам аукциона, победила команда действующего чемпиона Адониса Стивенсона. В результате, бой состоится в канадском Квебеке в арене Videotron Centre, которая вмещает приблизительно 20 тысяч зрителей.

Свой предыдущий бой Александр Гвоздик провел 17 марта, победив Мехди Амара (34-6-2, 16 КО) единогласным судейским решением. Стивенсон дрался в мае и завершил свой поединок вничью с Баду Джеком (22-1-3, 13 КО).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский полутяжеловес  Александр Гвоздик не хочет верить тому, что бывший чемпион в этой весовой категории Андре Уорд больше не будет боксировать на ринге.


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