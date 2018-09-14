Появились подробности чемпионского боя Гвоздик – Стивенсон

Об этом свидетельствуют сведения на сайте BoxRec.

Как отмечается, накануне состоялись публичные торги в отношении поединка украинского спортсмена. По итогам аукциона, победила команда действующего чемпиона Адониса Стивенсона. В результате, бой состоится в канадском Квебеке в арене Videotron Centre, которая вмещает приблизительно 20 тысяч зрителей.

Свой предыдущий бой Александр Гвоздик провел 17 марта, победив Мехди Амара (34-6-2, 16 КО) единогласным судейским решением. Стивенсон дрался в мае и завершил свой поединок вничью с Баду Джеком (22-1-3, 13 КО).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский полутяжеловес Александр Гвоздик не хочет верить тому, что бывший чемпион в этой весовой категории Андре Уорд больше не будет боксировать на ринге.