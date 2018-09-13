09:59 13.09.2018 | Спорт | Новости
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В УЕФА опровергли слухи о проведении Лиги чемпионов за пределами Европы

Президент союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин рассказал, что не планирует не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В УЕФА опровергли слухи о проведении Лиги чемпионов за пределами Европы

Как сообщалось ранее финал одного из следующих розыгрышей ЛЧ планировали провести в Нью-Йорке для популяризации европейского футбола в США. Якобы в УЕФА решили последовать примеру руководства испанской Ла Лиги, которое заключило партнерское соглашение, чтобы проводить матчи Примеры в Северной Америке.

Сам Чеферин заверяет, что эта идея в настоящее время никак не обсуждается. УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы. В 2019 году финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, в 2020 - в Стамбуле.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА. Матч завершился со счетом 2:1. Таким образом, наша сборная получила дополнительную возможность попасть на Евро-2020 помимо стандартного отборочного турнира.


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