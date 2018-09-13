В УЕФА опровергли слухи о проведении Лиги чемпионов за пределами Европы

Как сообщалось ранее финал одного из следующих розыгрышей ЛЧ планировали провести в Нью-Йорке для популяризации европейского футбола в США. Якобы в УЕФА решили последовать примеру руководства испанской Ла Лиги, которое заключило партнерское соглашение, чтобы проводить матчи Примеры в Северной Америке.

Сам Чеферин заверяет, что эта идея в настоящее время никак не обсуждается. УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы. В 2019 году финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, в 2020 - в Стамбуле.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА. Матч завершился со счетом 2:1. Таким образом, наша сборная получила дополнительную возможность попасть на Евро-2020 помимо стандартного отборочного турнира.