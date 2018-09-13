В ФИФА хотят ограничить количество отдаваемых в аренду игроков

Об этом сообщает Sport Bild.

По требованиям ФИФА, клубы могут отправлять в аренду до восьми игроков, в том числе не более четерых — в один и тот же клуб. В частности, исключением могут быть талантливые воспитанники в возрасте до 21 года, которые заключили с клубом долгосрочный контракт. Такие игроки смогут по-прежнему уходить в аренду в неограниченном количестве для дальнейшего развития.

Кстати, соответствующие ограничения могут больше всего затронуть лондонский "Челси" и туринский "Ювентус". В настоящее время этими клубами отдано в аренду 40 и 26 игроков соответственно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство Международной федерации футбола накануне объявило имена трех претендентов на звание лучшего тренера 2018 года. Так, в число участников вошли полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах.