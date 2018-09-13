10:39 13.09.2018 | Спорт | Новости
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В ФИФА хотят ограничить количество отдаваемых в аренду игроков

Представительство Международной федерации футбола раздумывает над тем, чтобы по возможности лимитировать количество отдаваемых в аренду игроков.

В ФИФА хотят ограничить количество отдаваемых в аренду игроков

Об этом сообщает Sport Bild.

По требованиям ФИФА, клубы могут отправлять в аренду до восьми игроков, в том числе не более четерых  — в один и тот же клуб. В частности, исключением могут быть талантливые воспитанники в возрасте до 21 года, которые заключили с клубом долгосрочный контракт. Такие игроки смогут по-прежнему уходить в аренду в неограниченном количестве для дальнейшего развития.

Кстати, соответствующие ограничения могут больше всего затронуть лондонский "Челси" и туринский "Ювентус". В настоящее время этими клубами отдано в аренду 40 и 26 игроков соответственно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство  Международной федерации футбола накануне объявило имена трех претендентов на звание лучшего тренера 2018 года. Так, в число участников вошли полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах. 


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