11:58 13.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100203536:labazovych

Свитолина начала сотрудничество с новым тренером

Украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина определилась с новым наставником, который является абсолютным профессионалом своего дела. Теперь тренироваться шестая ракетка мира будет под руководством 62-летнего специалиста Нико Савиано.

Свитолина начала сотрудничество с новым тренером

Об этом свидетельствуют сведения на tennis.life.

Сообщается, что когда на US Open Свитолина одержала поражение, она решила полностью прекратить работу с Тьерри Аскионе. По предварительной информации, он был ее наставником с 2016 года. 

В настоящее время тренировки с новым наставником проходят в академии Савиано во Флориде.

Кстати, сотрудничество с нынешним тренером обсуждалось еще во время выступления украинки на US Open – он приехал на турнир, чтобы провести переговоры со Свитолиной, ее агентом и отцом. Ранее Нико работал с чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс и финалисткой Wimbledon-2014 Эжени Бушар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 36-я ракетка мира Леся Цуренко дошла до четвертьфинала турнира US Open, где уступила японке Наоми Осаке. Соответствующи итог позволит киевлянке подняться на 10 мест и стать 26 ракеткой мира. В частности, для украинской теннисистки - это лучший результат в ее карьере. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Донецкой области мошенники присвоили деньги переселенцев Европарламент одобрил проект об авторском праве в интернете Киевский суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича В Крыму нашли новую замену украинским школьным классам
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив