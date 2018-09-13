Свитолина начала сотрудничество с новым тренером

Об этом свидетельствуют сведения на tennis.life.

Сообщается, что когда на US Open Свитолина одержала поражение, она решила полностью прекратить работу с Тьерри Аскионе. По предварительной информации, он был ее наставником с 2016 года.

В настоящее время тренировки с новым наставником проходят в академии Савиано во Флориде.

Кстати, сотрудничество с нынешним тренером обсуждалось еще во время выступления украинки на US Open – он приехал на турнир, чтобы провести переговоры со Свитолиной, ее агентом и отцом. Ранее Нико работал с чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс и финалисткой Wimbledon-2014 Эжени Бушар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 36-я ракетка мира Леся Цуренко дошла до четвертьфинала турнира US Open, где уступила японке Наоми Осаке. Соответствующи итог позволит киевлянке подняться на 10 мест и стать 26 ракеткой мира. В частности, для украинской теннисистки - это лучший результат в ее карьере.