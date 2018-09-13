На бой Головин - Альварес проданы все билеты

Об этом стало известно по итогам пресс-конференции в преддверии боя.

Как отмечается, на кону реванша будут все пояса казахстанского боксера. Все билеты на бой Головин - Альварес проданы за несколько дней до поединка.

Стоит добавить, что на сегодняшний день Геннадий Головкин одержал 38 побед. В часности, 34 из них — нокаутом, одна ничья. При этом, мексиканский боксёр-профессионал с мексиканцем Саул Альварес в данное время имеет 49 побед, 34 из них - нокаутом, одно поражение и две ничьи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) провел спарринг с бывшим чемпионом мира в супертяжелой весовой категории Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).