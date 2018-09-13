08:51 13.09.2018 | Политика | Новости
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Южная Корея предлагает КНДР провести Олимпиаду-2032

Правительство Южной Кореи предлагает КНДР подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Южная Корея предлагает КНДР провести Олимпиаду-2032

Такое заявление сделал министр спорта Южной Кореи До Чон Хван. Чиновник разъяснил, что это необходимо для мирного урегулирования на Корейском полуострове.

Кроме того, совместное проведение игр может опираться на успех нынешних зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Министр спорта также предполагает, что Сеул намерен предложить провести Чемпионат мира по футболу 2030 года совместно с Китаем, Японией и двумя Кореями.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Сборная Украины заняла восьмое место в медальном зачете на первом чемпионате Европы по летним видам спорта. Также в составе украинской команды есть 13 серебряных и пять бронзовых наград. Отметим, что соревнование в Великобритании и Германии стали первым мультиспортивным чемпионатом Европы, который будет проводиться раз в четыре года.


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