16:33 13.09.2018 | Спорт | Новости
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Итальянский "Кьево" лишён трёх очков за финансовые махинации

Футбольный клуб "Кьево" лишлся трех очков и оштрафован на 200 тысяч евро. Причиной этому является то, что итальянский клуб был признан виновным в финансовых махинациях.

Итальянский

Об этом сообщает Федерация футбола Италии.

По предварительной информации, сначала стороны обвинения требовали лишить команду сразу 15 очков в текущем сезоне. Помимо этого, Федерация футбола Италии хотела добиться трёхлетнего отстранения президента "Кьево" Луки Кампеделли от футбола. В итоге, сейчас после вступления наказания в силу у команды в турнирной таблице будет -2 очка. Что касается главы команды, то он всего лишь получил запрет на футбольную деятельность сроком на три месяца.

Руководство "Кьево" обвиняется в намеренном завышении в отчётности прибыли от продажи и аренды 30 футболистов за последнее время, что помогало клубу проходить лицензирование. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная европейская футбольная лига подозревает "Пари Сен-Жермен" в финансовом фейр-плее. Согаласно материалам ведомства, следственная палата Инстанции по финансовому контролю клубов проверит клуб на соответствие трансферных покупок с их реальными доходами.

 


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