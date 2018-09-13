Арену в Монако назвали в честь тренера сборной Франции - ФОТО

Отмечается, что арена, которая находится рядом с домашним стадионом клуба "Монако" "Луи II", была переименована в "Стад Дидье Дешам" в честь главного тренера национальной команды Дидье Дешама.

При этом, в честь Дешама уже называли стадион, который расположенный в его родном городе Байонна.

Добавим, что в финале мундиаля сборная Франции во второй раз в своей истории сумела завоевать титул чемпиона мира.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", национальная команда Украины сыграла беспроигрышно пять матчей в рамках подготовки и участия в Лиге наций, после чего попала в рейтинг непобедимых команд. По предварительной информации, сборная Украины провела шесть встреч, две из них закончились с ничейным результатом: 1:1 с Саудовской Аравией и 0:0 с Марокко.