03:00 12.09.2018 | Спорт | Новости
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Команда сборной Чехии осталась без тренера

Федерация футбола Чехии и Карел Яролим по обоюдному согласию прекратили сотрудничество после поражений от Украины и России. Об этом сообщает официальная страница футбольной организации.

Команда сборной Чехии осталась без тренера

Карел Яролим больше не исполняет обязанности главного тренера сборной Чехии.

Наставник и федерация футбола Чехии расторгли контракт по обоюдному согласию.

Стоит добавить, что Яролим занимал должность главного тренера сборной Чехии с 2016 года, за это время наставник не смог пробиться на чемпионат мира, но все равно остался в должности.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА. Матч завершился со счетом 2:1. Таким образом, наша сборная получила дополнительную возможность попасть на Евро-2020 помимо стандартного отборочного турнира.


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