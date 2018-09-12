Команда сборной Чехии осталась без тренера

Карел Яролим больше не исполняет обязанности главного тренера сборной Чехии.

Наставник и федерация футбола Чехии расторгли контракт по обоюдному согласию.

Стоит добавить, что Яролим занимал должность главного тренера сборной Чехии с 2016 года, за это время наставник не смог пробиться на чемпионат мира, но все равно остался в должности.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА. Матч завершился со счетом 2:1. Таким образом, наша сборная получила дополнительную возможность попасть на Евро-2020 помимо стандартного отборочного турнира.