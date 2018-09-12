Лунин попал в символическую сборную арендованных игроков Ла Лиги - ФОТО

Об этом авторитетное испанское издание Marca.

В настоящее время в двадцати клубах Ла Лиги выступает 58 арендованных футболистов. Среди 11 избранных оказался и украинский голкипер.

Дебютировать в Примере голкипер имеет шанс уже в воскресенье, 16 сентября, в матче четвертого тура против Вильярреала. Начало в 13:00 по киевскому времени.

Стоит добавить, что Лунин перешел этим летом в мадридский "Реал" из луганской "Зари", но из-за высокий конкуренции отправился в аренду в "Леганес" до конца сезона 2018/19. Кроме Лунина, в мадридском клубе выступают еще такие голкиперы, как Кейлор Навас, Кико Касилья и Тибо Куртуа, который перешел в "Реал" летом из "Челси" за 35 млн евро и стал основным вратарем команды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу состоялась официальная презентация украинского вратаря Андрея Лунина, который стал игроком Реала. Украинец подписал контракт вместе с президентом Реала Флорентино Пресом в клубном офисе "сливочных".