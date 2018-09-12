11:34 12.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100203445:labazovych

Лунин попал в символическую сборную арендованных игроков Ла Лиги - ФОТО

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин был оценен популярной испанской газетой как один из лучших арендованных игроков Ла Лиги.

Лунин попал в символическую сборную арендованных игроков Ла Лиги - ФОТО

Об этом авторитетное испанское издание Marca. 

В настоящее время в двадцати клубах Ла Лиги выступает 58 арендованных футболистов. Среди 11 избранных оказался и украинский голкипер.

Дебютировать в Примере голкипер имеет шанс уже в воскресенье, 16 сентября, в матче четвертого тура против Вильярреала. Начало в 13:00 по киевскому времени.

Стоит добавить, что Лунин перешел этим летом в мадридский "Реал" из луганской "Зари", но из-за высокий конкуренции отправился в аренду в "Леганес" до конца сезона 2018/19. Кроме Лунина, в мадридском клубе выступают еще такие голкиперы, как Кейлор Навас, Кико Касилья и Тибо Куртуа, который перешел в "Реал" летом из "Челси" за 35 млн евро и стал основным вратарем команды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу состоялась официальная презентация украинского вратаря Андрея Лунина, который стал игроком Реала. Украинец подписал контракт вместе с президентом Реала Флорентино Пресом в клубном офисе "сливочных".


Поделиться
 
Лунин попал в символическую сборную арендованных игроков Ла Лиги Наличный доллар в среду опустился еще на семь копеек Украина начинает энергосертификацию зданий, - Зубко В августе денежная масса и база Украины возросли на 0,3%
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив