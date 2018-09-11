15:38 11.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В Украине впервые проведут биатлонную Гонку чемпионов

В Чернигове, 22 сентября, впервые состоится "Гонка чемпионов" - соперничество звезд украинского биатлона, которые уже завершили активные выступления.

В Украине впервые проведут биатлонную Гонку чемпионов

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Отметим, что формат соревнования будет предварительно такой же, как знаменитая Рождественская гонка в Гельзенкирхене - это одиночная смешанная эстафета с массовым стартом с последующей гонкой преследования. Точные параметры стрельбы и дистанции, а также регламент гандикапов в гонке преследования еще уточняются, но уже ясно, что круг будет небольшим, чуть больше 500 метров.

В этой гонке в соревновательном режиме на дистанции одновременно окажутся Анастасия Меркушина и ее мама - Ирина Меркушина. Состав пар будет определяться жеребьевкой накануне старта, в каждой паре будет один действующий спортсмен и один - уже завершивший карьеру. 

Добавим, начало квалификации (масс-старта) в 13:25, гонка преследования - в 14:10.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская биатлонистка, а также четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Юли Джима призналась, что в скором времени вынуждена завершить свою спортнивную карьеру.  


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