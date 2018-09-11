10:58 11.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины вошла в пятерку непобедимых команд в рамках Лиги наций

Национальная команда Украины сыграла беспроигрышно пять матчей в рамках подготовки и участия в Лиге наций, после чего попала в рейтинг непобедимых команд.

Сборная Украины вошла в пятерку непобедимых команд в рамках Лиги наций

Об этом сообщает Gracenote Live.

По предварительной информации, сборная Украины провела шесть встреч, две из них закончились с ничейным результатом: 1:1 с Саудовской Аравией и 0:0 с Марокко.

Кроме этого, игроки Андрея Шевченко добыли четыре победы: 2:1 над Японией, 4:1 над Албанией в товарищеских матчах, а также в Лиге Наций над Чехией и Словакией со счетом 2:1 и 1:0 соответственно.

Кстати, помимо сборной Украины лишь четыре европейские сборные ни разу не проиграли в 2018 году: Испания, Румыния, Косово и Андорра. Известно только, что лишь сборная Испании играла на чемпионате мира-2018, где проиграла России в серии пенальти.

Команда Украины проведет еще четыре матча.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес готов выступать за сборную Украины. В частности, футболист заявил, что полюбил Украину и был бы рад защищать цвета этой сборной.


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