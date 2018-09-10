Украинские спортсменки установили личные рекорды в рейтинге WTA

Отмечается, что дебютный четвертьфинал на турнирах "Большого шлема" позволил Лесе Цуренко совершила скачок сразу на 10 позиций - 26 место. Ранее лучшим результатом украинки была 29 строчка.

Также свой личный рекорд обновили Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, которые в Нью-Йорке дебютировали в основе турниров "Большого шлема".

Личный рекорд в WTA также установила 16-летняя Марта Костюк. Украинка не смогла выйти в основную сетку, но при этом поднялась сразу на семь позиций и стала 124 ракеткой мира.

Элина Свитолина и Катерина Бондаренко, в свою очередь, прибавили по одной позиции и теперь занимают 6 и 85 позицию соответственно.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", вторая ракетка Украины и 37 номер мирового рейтинга Леся Цуренко не смогла доиграть четвертьфинальный поединок травяного турнира в Бирмингеме. Таким образом, спортсменка на отказе проиграла 24-й ракетке мира Барборе Стрыцовой из Чехии.