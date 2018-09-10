Ювентус начал искать замену Манджуничу

Как сообщает, Calciomercato, на данный момент шорт-лист туринцев возглавляет форвард РБ Лейпциг и сборной Германии Тимо Вернер. Итальянцы считают, что 22-летний перспективный нападающий может стать качественной долгосрочной заменой возрастному хорвату и готовы вступить в переговоры следующим летом.

Напомним, что Вернер является воспитанником Штутгарта, а за Лейпциг выступает с 2016 года. Всего в составе Быков нападающий отыграл 81 матч, забил 42 гола и отдал 18 ассистов.

Также Тимо с 2017-го года является игроком национальной сборной Германии, вместе с которой ездил на ЧМ-2018.

Как сообщал "УРА-Информ", бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес готов выступать за сборную Украины. В частности, футболист заявил, что полюбил Украину и был бы рад защищать цвета этой сборной.