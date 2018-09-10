Бразильский защитник "Шахтера" хочет играть за Украину - ВИДЕО

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

По его словам, сборная Украины - очень хорошая команда с великолепными игроками. В связи с этим было принято решение, остаться в этой стране.

"Играть за сборную Украины? Это была бы далеко не плохая вещь. Я был бы счастлив. Но это зависит от многих факторов и не только я принимаю это решение", - заявил Мораес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины победила команду Словакии в матче второго тура Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась во Львове на стадионе "Арена Львов" и завершилась со счетом 1:0.