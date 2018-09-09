Швейцарская сборная без труда переиграла фаворитов группы "А" из Исландии

В первом тайме на 13 минуте супер-гол забил Стивен Цубер левой ногой отправил мяч под перекладину вратаря соперника. Уже на 24-ой минуте Шачири подал со штрафного, голкипер отбил мяч перед собой, но на добивании сработал Закария.

Во второй половине поединка отдохшувшие хозяева поля лишь в буквальном смысле слова "добивали" своего соперника. Харис Сеферович сделал счет разгромным на 67 минуте. Впоследствии Сеферович стал ассистентом при взятии ворот Айети. Погром исландцев завершил Адмир Мехмеди.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА.