11:37 09.09.2018 | Спорт | Новости
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Швейцарская сборная без труда переиграла фаворитов группы "А" из Исландии

 В Санкт-Галлене состаялся поединок матч группы Дивизиона А между сборными Швейцарии и Исландии. Об этом говорится на официальном сайте чемпионата. 

Швейцарская сборная без труда переиграла фаворитов группы

В первом тайме на 13 минуте супер-гол забил Стивен Цубер левой ногой отправил мяч под перекладину вратаря соперника. Уже на 24-ой минуте Шачири подал со штрафного, голкипер отбил мяч перед собой, но на добивании сработал Закария.

Во второй половине поединка отдохшувшие хозяева поля лишь в буквальном смысле слова "добивали" своего соперника. Харис Сеферович сделал счет разгромным на 67 минуте. Впоследствии Сеферович стал ассистентом при взятии ворот Айети. Погром исландцев завершил Адмир Мехмеди.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА.


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