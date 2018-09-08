Украинка стала чемпионкой мира в пулевой стрельбе - ФОТО

Стоит отметить, что в финале Костевич пробилась со вторым результатом, уступив лишь россиянке Виталине Бацарашкиной. Именно с ней она боролась за золото и в финале.

Украинке удалось лишь на третьей перестрелке выиграть – на три ее попадания россиянка ответила двумя.

Добавим, что в арсенале победительницы это всего вторая медаль – ранее на Олимпиаде в Лондоне в 2012 года она стала бронзовым приезером. Все остальные ее награды, в том числе золото и бронза Олимпийских игр, золото и серебро чемпионата мира, а также медаль чемпионата Европы была завоеваны в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на "Олимпийский" столично "Динамо" принимало донецкий "Шахтер". Матч закончился поражением гостей со счетом - 1:0.