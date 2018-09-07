Павелко дал несколько комментариев после победы украинской сборной в Чехии

Матч действительно выдался напряженный, какой и должны быть первая игра в Лиге Наций. На последних минутах обеих таймов нашим ребятам удалось вырвать победу из рук соперника.

Президент украинской федерации лично на стенах Коноплянки и Марлоса расписался за результативные мячи: "Особый респект Евгению Коноплянке, Александру Зинченко и Марлосу за красивые голы, а всей сборной за прекрасный поединок и результат!!! Поздравляю всех болельщиков с яркой победой!!!"

"Украина побеждает в первом матче Лиги наций!!! 100% самоотдача на поле, самоотверженная борьба в каждом эпизоде, игра до последней секунды, невероятная поддержка болельщиков приводят команду Андрея Шевченко к заслуженному триумфу", - пишет Павелко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал несколько комментариев по поводу потасовки с полицией и фанатами на стадионе им.Мирослава Валенти.