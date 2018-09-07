"Динамо" опубликовало список участников на Лигу Европы

Столичное "Динамо" определилось с заявкой на групповую стадию Лиги Европы УЕФА. Об этом говорится на официальной странице клуба.
Защищать украинский двуколор на поля европейских стадионов на этот раз отправятся:
- вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько.
- защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидклей, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера.
- правы и левые хав-бэки: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербичи, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Владислав Калитвинцев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Миккель Дуелунд.
- форварды: Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Монако завершилась жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Киевское Динамо по его итогам будет играть в одной группе с Астаной, Ренном и Яблонецом.