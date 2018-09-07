"Динамо" опубликовало список участников на Лигу Европы

Власти Британии обвинили двоих мужчин в нападении на бывшего российского двойного агента с использованием химического оружия. "Новые подробности дополняют свидетельства, указывающие на виновность режима Путина, но его безрассудные методы поистине ошеломляют", - отмечает западная пресса. Тем не менее, кто именно санкционировал покушение и поступило ли одобрение от ГРУ или его политических покровителей, неясно. Выдвинув обвинения по делу Скрипалей, Британия сталкивается с трудной дипломатической задачей - бросить вызов России.