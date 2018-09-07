01:00 07.09.2018 | Спорт | Новости
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Бразильский футболист забил фантастический гол - ВИДЕО

Голкипер клуба "Сеара" Эверсон поразил ворота команды "Коринтианс" со штрафного в матче 23-го тура чемпионата Бразилии. Об этом сообщается на сайте клуба.

Бразильский футболист забил фантастический гол - ВИДЕО

Стоит отметить, что в средине первого тайма футболисты "Сеара" заработали право на штрафной удар перед штрафной площадкой соперников. К мячу подошел Эверсон и выполнил точный удар в "девятку" ворот "Коринтианса".

Автогол Авелара на 56-й минуте улучшил положение хозяев. Гости ответили лишь во втором тайме - на 72-й минуте отличился Рожер Да Силва. Итоговый счет - 2: 1 в пользу "Сеара".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов РФ арестовали ветерана британской кампании за права ЛГБТ Питера Тетчела за незаконный протест в первый день Чемпионата мира по футболу.


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