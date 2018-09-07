Бразильский футболист забил фантастический гол - ВИДЕО

Стоит отметить, что в средине первого тайма футболисты "Сеара" заработали право на штрафной удар перед штрафной площадкой соперников. К мячу подошел Эверсон и выполнил точный удар в "девятку" ворот "Коринтианса".

Автогол Авелара на 56-й минуте улучшил положение хозяев. Гости ответили лишь во втором тайме - на 72-й минуте отличился Рожер Да Силва. Итоговый счет - 2: 1 в пользу "Сеара".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов РФ арестовали ветерана британской кампании за права ЛГБТ Питера Тетчела за незаконный протест в первый день Чемпионата мира по футболу.