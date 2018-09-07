10:58 07.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Бой Ломаченко-Педраса может не состоятся

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум сообщил, что следующий поединок чемпиона мира WBA в легком весе (11-1, 9 КО) против обладателя титула WBO в этом же дивизионе Хосе Педрасы, могут перенести.

Бой Ломаченко-Педраса может не состоятся

Об этом сообщает Boxingscene.

По предварительной информации, изначально поединок был запланирован на первое декабря 2018 года в Инглвуде, Калифорния. При этом, сейчас организаторы боя говорят о том, что его могут перенести на неделю.

"Для телеканала ESPN может быть удобно перенести поединок на 8 декабря в Нью-Йорк", – отметил промоутер украинца.

Вероятнее всего, следующим соперником Хай-тека станет Хосе Педраса, который накануне завоевал титул WBO в легком весе. Однако контракт на поединок до сих пор не подписан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авторитетный журнал The Ring вручил украинскому боксеру Василию Ломаченку чемпионский пояс за победу над Хорхе Линаресом в титульном бою за чемпионство мира в легком весе.


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