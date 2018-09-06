Цуренко улучшит свои показатели по завершении US Open

Как отмечается, 36-я ракетка мира дошла до четвертьфинала турнира, где уступила японке Наоми Осаке. Соответствующи итог позволит киевлянке подняться на 10 мест и стать 26 ракеткой мира. В частности, для украинской теннисистки - это лучший результат в ее карьере.

"Предыдущим рекордом Цуренко была 29 строчка", - говорится в сообщении.

Вместе с тем улучшить свои позиции в мировой классификации намерена Элина Свитолина. Таким образо, седьмая ракетка мира станет шестой. Лучшим ее показателем, напомним, была третья позиция.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", на соревнованиях в Цинциннати вторая ракетка Украины Леся Цуренко сможет вернутся в топ-35 рейтинга Женской теннисной ассоциации.