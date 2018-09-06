10:58 06.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Цуренко улучшит свои показатели по завершении US Open

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко хочет значительно улучшить свои позиции в рейтинге WTA. Об этом сообщает Xsport.

Цуренко улучшит свои показатели по завершении US Open

Как отмечается, 36-я ракетка мира дошла до четвертьфинала турнира, где уступила японке Наоми Осаке. Соответствующи итог позволит киевлянке подняться на 10 мест и стать 26 ракеткой мира. В частности, для украинской теннисистки - это лучший результат в ее карьере. 

"Предыдущим рекордом Цуренко была 29 строчка", - говорится в сообщении.

Вместе с тем улучшить свои позиции в мировой классификации намерена Элина Свитолина. Таким образо, седьмая ракетка мира станет шестой. Лучшим ее показателем, напомним, была третья позиция.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", на соревнованиях в Цинциннати вторая ракетка Украины Леся Цуренко сможет вернутся в топ-35 рейтинга Женской теннисной ассоциации.


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