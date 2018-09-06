14:58 06.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Шевченко назвал окончательный список футболистов на матч против Чехии

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко сформировал окончательный список футболистов, которые смогут принять участие в матче против сборной Чехии в рамках Лиги наций

Шевченко назвал окончательный список футболистов на матч против Чехии

Об этом сообщается на официальныом сайте УЕФА.

В заявку разрешено включить 23 футболистов, а наставник "сине-желтых" привез в Чехию 24 игроков. Таким образом, Шевченко отсеял молодого защитника Василия Кравца.

Окончательный список выглядит следующим образом:

Вратари: Бойко, Пятов, Лунин.

Защитники: Матвиенко, Хачериди, Кривцов, Бурда, Цуриков, Ракицкий, Данченко, Караваев.

Полузащитники: Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Зинченко, Макаренко.

Нападающие: Селезнев, Яремчук.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Национальная сборная Украины вылетела в Чехию на первый матч Лиги наций против сборной Чехии.


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