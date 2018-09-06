Шевченко назвал окончательный список футболистов на матч против Чехии

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко сформировал окончательный список футболистов, которые смогут принять участие в матче против сборной Чехии в рамках Лиги наций
Об этом сообщается на официальныом сайте УЕФА.
В заявку разрешено включить 23 футболистов, а наставник "сине-желтых" привез в Чехию 24 игроков. Таким образом, Шевченко отсеял молодого защитника Василия Кравца.
Окончательный список выглядит следующим образом:
Вратари: Бойко, Пятов, Лунин.
Защитники: Матвиенко, Хачериди, Кривцов, Бурда, Цуриков, Ракицкий, Данченко, Караваев.
Полузащитники: Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Зинченко, Макаренко.
Нападающие: Селезнев, Яремчук.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная сборная Украины вылетела в Чехию на первый матч Лиги наций против сборной Чехии.