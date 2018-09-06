Сборная Украины получила официальный гимн

"Червона рута" - хорошо известная и любимая песня миллионов патриотов и футбольных болельщиков - произведение Владимира Ивасюка уже давно стало неформальным гимном нашей футбольной общественности, который постоянно звучит в матчах чемпионата Украины и поединках с участием национальной сборной.

Теперь эта невероятная по своей энергетике мелодия получит статус футбольного символа Украины и станет визитной карточкой нашей сборной в первом розыгрыше Лиги наций и квалификации к Евро-2020. Пусть "Червона рута" вдохновляет нашу главную команду на новые победы и свершения!", - написал президнт ФФУ Андрей Павелко в Facebook.

Первый матч Лиги наций Чехия - Украина состоится 6 сентября в 21:45.

Как сообщал "УРА-Информ", наставник сборной Украины Андрей Шевченко сформировал окончательный список футболистов, которые смогут принять участие в матче против сборной Чехии в рамках Лиги наций.