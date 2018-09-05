Усик провел спарринг с Владимиром Кличко - ФОТО

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) провел спарринг с бывшим чемпионом мира в супертяжелой весовой категории Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).
Снимки с тренировки украинский тяжеловес опубликовал на своей страничке в Instagram.
Как отмечается, украинские боксеры провели тренировку в Конча-Заспе.
Кстати, Усик собрал все титулы в тяжелом весе, победив в финале Всемирно суперсерии бокса (WBSS).
Сейчас украинский боксер планирует выйти в ринг против экс-чемпиона мира Тони Белью (30-2-1, 20 КО). Вероятнее всего, что поединок примет Лондон. Что же касается даты боя, то стороны планируют встречу в ноябре этого года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Василий Ломаченко третий раз подряд возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии американских спортивных журналистов.
Чуть ниже в рейтинге расположился Теренс Кроуфорд, а тройку лучших бойцов российский представитель Геннадий Головкин. Александр Усик занял в рейтинге восьмое место, ранее он даже не входил в Топ-10 лучших.