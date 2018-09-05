15:30 05.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Усик провел спарринг с Владимиром Кличко - ФОТО

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) провел спарринг с бывшим чемпионом мира в супертяжелой весовой категории Владимиром Кличко (64-5, 53 КО). 

Усик провел спарринг с Владимиром Кличко - ФОТО

Снимки с тренировки украинский тяжеловес опубликовал на своей страничке в Instagram.

Как отмечается, украинские боксеры провели тренировку в Конча-Заспе.

Кстати, Усик собрал все титулы в тяжелом весе, победив в финале Всемирно суперсерии бокса (WBSS).

Сейчас украинский боксер планирует выйти в ринг против экс-чемпиона мира Тони Белью (30-2-1, 20 КО). Вероятнее всего, что поединок примет Лондон. Что же касается даты боя, то стороны планируют встречу в ноябре этого года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Василий Ломаченко третий раз подряд возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии американских спортивных журналистов.

Чуть ниже в рейтинге расположился Теренс Кроуфорд, а тройку лучших бойцов российский представитель Геннадий Головкин. Александр Усик занял в рейтинге восьмое место, ранее он даже не входил в Топ-10 лучших.


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