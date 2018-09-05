13:19 05.09.2018 | Спорт | Новости
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Тренер сборной Испании ужесточил правила поведения для игроков

Наставник Испании Луис Энрике более строго усилил правила поведения для игроков своей команды. Теперь футболистам запрещено отлучаться из расположения команды и пользоваться гаджетами во время еды.

Тренер сборной Испании ужесточил правила поведения для игроков

Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, ранее футболисты могли свободное время провести с семьями и друзьями. А сейчас Луис Энрике отменил поездки в Мадрид между матчами.

Добавим, что перед началом чемпионата мира — 2018 пост главного тренера сборной Испании временно занял Фернандо Йерро вместо Хулена Лопетеги, который был уволен после назначения в мадридский "Реал". Под его руководством испанская сборная дошла до 1/8 финала чемпионата мира — 2018, где проиграла команде России (1:1, 3:4 по пенальти).

Напонмним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Испании в рамках отборочных игр на Чемпионат мира 2018 года "порвала" сборную Лихтенштейна. Количество "заколоченых" мячей в ворота соперника поражает.


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